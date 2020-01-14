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В Испании четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе
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РИА Новости

В Испании четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе

22:38 14.01.2020
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© AP Photo / David OlieteВзрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
© AP Photo / David Oliete
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
МАДРИД, 14 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате взрыва и пожара на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония), сообщила служба гражданской защиты женералитета.
"Медицинская служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии подтвердила, что пострадали четыре человека, ожоги тяжелые", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Кроме того, там сообщили, что данных о токсичном облаке нет, предупреждение местным жителям закрыть окна и двери сделано в превентивных целях – на случай, если они чувствуют дым.
На место пожара, как сообщают местные СМИ, направляются представители каталонского правительства. Как сообщило правительство Испании, премьер Педро Санчес связался с главой женералитета Кимом Торрой, чтобы обсудить ситуацию.
Во вторник вечером мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQUOXE (производство окиси этилена) в провинции Таррагона. Из-за пожара было частично прервано железнодорожное сообщение и перекрыты несколько дорог.
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ТаррагонаКаталонияИспанияВ мире
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