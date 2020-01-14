В Испании четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе

МАДРИД, 14 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате взрыва и пожара на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония), сообщила служба гражданской защиты женералитета.
"Медицинская служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии подтвердила, что пострадали четыре человека, ожоги тяжелые", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Кроме того, там сообщили, что данных о токсичном облаке нет, предупреждение местным жителям закрыть окна и двери сделано в превентивных целях – на случай, если они чувствуют дым.
Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq— PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 14, 2020
На место пожара, как сообщают местные СМИ, направляются представители каталонского правительства. Как сообщило правительство Испании, премьер Педро Санчес связался с главой женералитета Кимом Торрой, чтобы обсудить ситуацию.
Во вторник вечером мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQUOXE (производство окиси этилена) в провинции Таррагона. Из-за пожара было частично прервано железнодорожное сообщение и перекрыты несколько дорог.
DEVELOPING: Massive explosion at a chemical industrial plant in the city of #Tarragona in #Catalonia, #Spain. People around the area are being evacuated and there's a large presence of firefighters and other emergency services present.pic.twitter.com/e49OsgOUkS— 🌐FNR- FRUM NEWS REPORT🌐 (@FrumNewsReport) January 14, 2020