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Медведев встретится с экспертами Гайдаровского форума
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РИА Новости

Медведев встретится с экспертами Гайдаровского форума

22:33 14.01.2020 (обновлено: 22:34 14.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства России Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится в пятницу с экспертами Гайдаровского форума, сообщил журналистам пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.
"Председатель правительства обсудит с российскими и иностранными экспертами вопросы, поднимавшиеся в ходе дискуссий на форуме", - сказал Осипов.
По его словам, в этом году участие премьера в форуме не предполагается, поскольку первый день совпал с посланием Федеральному собранию, а на второй приходится первое в этом году заседание правительства.
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На Гайдаровском форуме состоится обсуждение итогов десятилетия БРИКС
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Олег ОсиповДмитрий МедведевГайдаровский форумРоссияПолитика
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