Медведев встретится с экспертами Гайдаровского форума

"Председатель правительства обсудит с российскими и иностранными экспертами вопросы, поднимавшиеся в ходе дискуссий на форуме", - сказал Осипов.

По его словам, в этом году участие премьера в форуме не предполагается, поскольку первый день совпал с посланием Федеральному собранию, а на второй приходится первое в этом году заседание правительства.