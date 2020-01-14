Медведев встретится с экспертами Гайдаровского форума

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится в пятницу с экспертами Гайдаровского форума, сообщил журналистам пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.
"Председатель правительства обсудит с российскими и иностранными экспертами вопросы, поднимавшиеся в ходе дискуссий на форуме", - сказал Осипов.
По его словам, в этом году участие премьера в форуме не предполагается, поскольку первый день совпал с посланием Федеральному собранию, а на второй приходится первое в этом году заседание правительства.
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