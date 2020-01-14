Далай-лама рассказал, как справляться с разочарованием в жизни

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Анализ своих желаний позволяет быть реалистичным, добиваться желаемого и как следствие, не испытывать разочарование, сожаление и гнев от несбывшихся надежд, заявил Анализ своих желаний позволяет быть реалистичным, добиваться желаемого и как следствие, не испытывать разочарование, сожаление и гнев от несбывшихся надежд, заявил Далай–лама во вторник на лекции "Актуальность древнеиндийской мысли" в Индийском институте менеджмента в Бодхгае, штат Бихар, Индия

"Наш ум находится под значительным влиянием неведения. Некоторые из наших ожиданий реалистичны, другие не соответствуют действительности, поэтому вы должны анализировать, когда хотите добиться чего-то", - сказал Далай-лама на выступлении, трансляция которого велась на официальном сайте духовного лидера буддизма.

Для успешного анализа он посоветовал посмотреть на предмет своего желания в многомерной перспективе. "Если поддаться эмоциям и посмотреть на предмет только под одним углом, то реальности не увидеть. Поэтому нужно прежде всего успокоить свой ум, привести его в нейтральное состояние, а затем проанализировать. Тогда ваш подход будет больше отвечать реальности. Если у Вас будет такой реалистичный подход, вы сможете добиться того, чего желаете", - подытожил Далай-лама.

По его словам, есть очень много желаний, которое не соответствуют реальной действительности. "Если вы будете прилагать усилия – это тоже будет идти в разрез с реальностью, и вы не добьетесь желаемого, будете испытывать разочарование, сожаление и гнев. Поэтому наш интеллект чрезвычайно важен, его нужно направлять на анализ и не опираться на одну только веру", - рассказал буддийский наставник.

Буддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране - свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках - среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.

Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первая из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940-м - возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Буддисты считают Далай-ламу (в переводе - "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания.