Оскорбившая жителей Петрозаводска экс-чиновница нашла новую работу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен , которая уволилась после того, как назвала "мразями" мусоривших жителей города, займется продвижением брендов и сувенирной продукции Государственного музея-заповедника "Кижи" , сообщила РИА Новости во вторник представитель музея.

Ранее Лесонен, которая является женой министра культуры Карелии, выложила пост в соцсети Facebook, где разместила фото мусорных контейнеров и площадок с комментарием: "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази мусор до помойки не донесли". Сейчас ее пост удален из социальной сети. В ноябре в мэрии Петрозаводска решили уволить чиновницу за оскорбление горожан, и ей пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Лесонен будет заниматься продвижением музейных брендов, сувенирной продукции", — рассказала представитель ГМЗ "Кижи".

Она добавила, что резонансное высказывание бывшей чиновницы не смутило руководство музея-заповедника.

"Ее высказывания не смутили. В музее очень рады, что к нашей команде присоединился еще один молодой, активный и творческий профессионал", — отметила собеседница агентства.

Лесонен пока не ответила на вопрос РИА Новости о своей новой работе.