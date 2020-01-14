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Культура
2020-01-14T23:30+0300
https://ria.ru/20200114/1563420617.html
Оскорбившая жителей Петрозаводска экс-чиновница нашла новую работу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156142/84/1561428461_0:108:1036:691_1036x0_80_0_0_b4010a8facdc78f3e025a4a58a267d1c.jpg
РИА Новости

Оскорбившая жителей Петрозаводска экс-чиновница нашла новую работу

21:56 14.01.2020 (обновлено: 23:30 14.01.2020)
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© Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округаАнна Лесонен
Анна Лесонен
© Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа
Анна Лесонен. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, которая уволилась после того, как назвала "мразями" мусоривших жителей города, займется продвижением брендов и сувенирной продукции Государственного музея-заповедника "Кижи", сообщила РИА Новости во вторник представитель музея.
Ранее Лесонен, которая является женой министра культуры Карелии, выложила пост в соцсети Facebook, где разместила фото мусорных контейнеров и площадок с комментарием: "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази мусор до помойки не донесли". Сейчас ее пост удален из социальной сети. В ноябре в мэрии Петрозаводска решили уволить чиновницу за оскорбление горожан, и ей пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Лесонен будет заниматься продвижением музейных брендов, сувенирной продукции", — рассказала представитель ГМЗ "Кижи".

Она добавила, что резонансное высказывание бывшей чиновницы не смутило руководство музея-заповедника.
"Ее высказывания не смутили. В музее очень рады, что к нашей команде присоединился еще один молодой, активный и творческий профессионал", — отметила собеседница агентства.
Лесонен пока не ответила на вопрос РИА Новости о своей новой работе.
Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Основу музейного собрания составляет ансамбль Кижского погоста, который входит в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
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КультураАнна ЛесоненКижи (музей-заповедник)ПетрозаводскРоссияОбщество
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