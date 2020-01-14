По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где размещены американские войска, подверглась ракетному удару, сообщила иракская армия.
Как передает издание Arab News, обстрел велся из установок типа "Катюша".
При инциденте никто не погиб.
В воскресенье ракетному удару подверглась военная база Балад, где также размещен американский контингент. В результате обстрела никто не пострадал.
Ближневосточное обострение
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.
После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.