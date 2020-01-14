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По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
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РИА Новости

По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар

21:55 14.01.2020 (обновлено: 00:16 15.01.2020)
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© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle TalbotАмериканский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где размещены американские войска, подверглась ракетному удару, сообщила иракская армия.
Как передает издание Arab News, обстрел велся из установок типа "Катюша".
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
9 января, 00:46Конфликт США и Ирана
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
При инциденте никто не погиб.
В воскресенье ракетному удару подверглась военная база Балад, где также размещен американский контингент. В результате обстрела никто не пострадал.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.
После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
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8 января, 21:50Конфликт США и Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Зря США убили Иранского генерала и направили Украинский Боинг в закрытую зону ПВО Ирана. Мстить итеперь им будут и обстреливать.
14 января, 23:51
iil.1964
258179776
США уже в лицо говорят: убирайтесь!Янки гоу хоум!
14 января, 22:29
AMAlex Milanov
246242503
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