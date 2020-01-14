По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар

В воскресенье ракетному удару подверглась военная база Балад, где также размещен американский контингент. В результате обстрела никто не пострадал.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.