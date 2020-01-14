Далай-лама сравнил западную психологию с древнеиндийской

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Западная психология по сравнению с древнеиндийской находится на уровне детского сада, заявил Западная психология по сравнению с древнеиндийской находится на уровне детского сада, заявил Далай–лама во вторник на лекции "Актуальность древнеиндийской мысли" в Индийском институте менеджмента в Бодхгае, штат Бихар.

"Я, может быть, позволяю себе лишнее, когда говорю, что западная психология по сравнению с древнеиндийской находится на уровне детского сада. Древнеиндийская психология очень развитая отрасль знания, и поэтому сегодня западные психологи начинают проявлять к ней интерес, желают поучиться у индийских психологов древнеиндийской психологии", - сказал Далай-лама на выступлении, трансляция которого велась на официальном сайте духовного лидера буддизма.

На той же лекции Далай-лама заявил, что древнеиндийские традиции ахимсы и коруны (ненасилие и сострадание) – "это то, что необходимо современному миру и что нужно возродить в самой Индии".

Буддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране - свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.

Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первая из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940-м - возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Буддисты считают Далай-ламу (в переводе - "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания.