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Религия и мировоззрение
2020-01-14T21:47+0300
https://ria.ru/20200114/1563420482.html
Далай-лама сравнил западную психологию с древнеиндийской
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/61/1556326158_0:221:3072:1949_1036x0_80_0_0_034346584862de95481ef2f49b3af4ae.jpg
РИА Новости

Далай-лама сравнил западную психологию с древнеиндийской

21:47 14.01.2020
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама в резиденции в Дхарамсале
Далай-лама в резиденции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама в резиденции в Дхарамсале. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Западная психология по сравнению с древнеиндийской находится на уровне детского сада, заявил Далай–лама во вторник на лекции "Актуальность древнеиндийской мысли" в Индийском институте менеджмента в Бодхгае, штат Бихар.
"Я, может быть, позволяю себе лишнее, когда говорю, что западная психология по сравнению с древнеиндийской находится на уровне детского сада. Древнеиндийская психология очень развитая отрасль знания, и поэтому сегодня западные психологи начинают проявлять к ней интерес, желают поучиться у индийских психологов древнеиндийской психологии", - сказал Далай-лама на выступлении, трансляция которого велась на официальном сайте духовного лидера буддизма.
На той же лекции Далай-лама заявил, что древнеиндийские традиции ахимсы и коруны (ненасилие и сострадание) – "это то, что необходимо современному миру и что нужно возродить в самой Индии".
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Буддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране - свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.
Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первая из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.
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Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940-м - возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Буддисты считают Далай-ламу (в переводе - "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания.
В России Далай-лама XIV бывал несколько раз с краткосрочными поездками. Визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.
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Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)РоссияИндиярелигияВ мире
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