Начальники генштабов Украины и США обсудили безопасность в Европе

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Начальник генерального штаба Украины Руслан Хомчак и председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли обсудили во вторник в Брюсселе ситуацию с безопасностью в Европе, сообщает пресс-служба КНШ.
"Старшие руководители обсудили текущую обстановку в области безопасности в Европе. Украина является ключевым партнером НАТО и играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беседа состоялась на полях заседания военного комитета НАТО по вопросам обороны, которое проходит 14-15 января в штаб-квартире альянса.
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