Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T21:43+0300
https://ria.ru/20200114/1563420376.html
Начальники генштабов Украины и США обсудили безопасность в Европе
https://cdn22.img.ria.ru/images/148996/20/1489962034_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_8090278ce442c89a22b3d11dbabf438c.jpg
РИА Новости

Начальники генштабов Украины и США обсудили безопасность в Европе

21:43 14.01.2020
346
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Начальник генерального штаба Украины Руслан Хомчак и председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли обсудили во вторник в Брюсселе ситуацию с безопасностью в Европе, сообщает пресс-служба КНШ.
"Старшие руководители обсудили текущую обстановку в области безопасности в Европе. Украина является ключевым партнером НАТО и играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беседа состоялась на полях заседания военного комитета НАТО по вопросам обороны, которое проходит 14-15 января в штаб-квартире альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский
10 января, 17:21
Зеленский и Помпео согласовали визит госсекретаря США на Украину
34610020
Обсудить 2
Руслан ХомчакМарк МиллиОбъединенный комитет начальников штабов (США)НАТОСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Киев готов направить военных в Ирак для поддержки миссии НАТО
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Совбез ПМР провел заседание по ограничительным мерам Кишинева
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В партии Порошенко назвали Зеленского трусом из-за катастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
Посол Украины в США рассказал о "химии" между Зеленским и Трампом
Морской пехотинец США в Багдаде
Госдеп: вывод американских войск из Ирака приведет к возвращению ИГ*
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил разработать концепцию мемориала украинским героям
Мужчина с иракским флагом во время продолжающихся демонстраций на улицах Ирака. 12 января 2019
Госдеп поддержал протестующих в Ираке
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что политика США ведет к уничтожению жизни на планете
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе
Экс-президент Украины Петр Порошенко
НАБУ обязало суд возбудить дело против Порошенко и администрации Обамы
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400
Здание Минюста РФ
Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа
Участники антиправительственной демонстрации в центре Бейрута
В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
Лента новостейМолния