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Киев готов направить военных в Ирак для поддержки миссии НАТО
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РИА Новости

Киев готов направить военных в Ирак для поддержки миссии НАТО

21:35 14.01.2020
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке, Киев готов направить в регион 20 военных в поддержку миссии альянса, сообщил во вторник украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
В 2019 году альянс предложил Украине продолжить сотрудничество - Североатлантический совет НАТО (ЮАР) предоставил Украине статус потенциального операционного партнера миссии НАТО в Ираке. Украина уже направила НАТО запрос, чтобы получить статус полного операционного партнера.
"Я проинформировал заместителя генсека, что на Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", - заявил Кулеба на встрече заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой.
По данным пресс-службы кабмина, заместитель генсека НАТО отметил, что для альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке. Стороны также обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов по ее выполнению.
Украина участвовала в тренировочной миссии НАТО в Ираке с 2006 года. Это совместные учения стран-участниц Североатлантического альянса, вооруженных сил Ирака и стран-партнеров НАТО.
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Вчера, 08:00
"Багдад будет свободным!" Выгонит ли Ирак американские базы
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Дмитрий КулебаНАТОИракУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А знаете, почему? Если помните, недавно Иран саданул ракетами по базам НАТО и США в Ираке. Предварительно контингенту было велено либо покинут базы,либо укрыться в бомбоубежищах при них. И вот небольшая выборочная цитата из интервью одного датского сержанта, вышедшая на ТВ в Копенгагене: "Датские солдаты реагировали по-разному. Кто-то пытался сохранять бодрость духа, шутить и рассказывал анекдоты, чтобы «защитить» себя. Некоторые прижимались друг к другу, а некоторые плакали», — признался датский сержант. После атаки Ирана на американские базы сержант Джон и 133 его слабонервных товарища по оружию были отправлены из Ирака в Кувейт. К ним были направлены военные психологи, чтобы помочь датским солдатам оправиться от пережитого. «Они нам действительно нужны. Это была ситуация, к которой мы не были подготовлены», — пожаловался журналистам Джон. Согласитесь, украинские военнослужащие куда лучше подготовлены в моральном плане к обстрелам!
14 января, 21:53
Von Stirliz
880000
«Первый удар стал неожиданностью. Ударили 9 ракет мощностью по тонне каждая. Это было неописуемо». «Я никогда не испытывал ничего подобного, и я надеюсь, что никогда не испытаю это снова. Это была жестокая атака. Атака была настолько сильной, что бункер трясся, и внутрь проникло много пыли», — поделился «ужасами» пережитого датский сержант. «Я бы сказал, что ближайшая ракета упала в 300 футах (91 метр) от нас, и когда мы проходили (там) потом, там были вертолёты, разорванные пополам, и отверстия настолько большие, что в них можно было припарковать фургон», — рассказал датский сержант.
14 января, 21:57
Von Stirliz
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