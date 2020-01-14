Киев готов направить военных в Ирак для поддержки миссии НАТО

КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке, Киев готов направить в регион 20 военных в поддержку миссии альянса, сообщил во вторник украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
В 2019 году альянс предложил Украине продолжить сотрудничество - Североатлантический совет НАТО (ЮАР) предоставил Украине статус потенциального операционного партнера миссии НАТО в Ираке. Украина уже направила НАТО запрос, чтобы получить статус полного операционного партнера.
"Я проинформировал заместителя генсека, что на Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", - заявил Кулеба на встрече заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой.
По данным пресс-службы кабмина, заместитель генсека НАТО отметил, что для альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке. Стороны также обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов по ее выполнению.
Украина участвовала в тренировочной миссии НАТО в Ираке с 2006 года. Это совместные учения стран-участниц Североатлантического альянса, вооруженных сил Ирака и стран-партнеров НАТО.