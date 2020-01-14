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В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
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РИА Новости

В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

21:31 14.01.2020 (обновлено: 22:35 14.01.2020)
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© AP Photo / Laura_presicce videoВзрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
© AP Photo / Laura_presicce video
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
МАДРИД, 14 янв – РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
"В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Служба рекомендовала местным жителям не выходить из домов и закрыть окна и двери.
Огонь виден за несколько километров, свидетельствуют кадры, которые распространяются в социальных сетях. На место направлены несколько пожарных расчетов.
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ТаррагонаКаталонияИспанияВ мире
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