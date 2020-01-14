Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму делу ЮКОСа в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не повлечет за собой автоматической и безусловной отмены вынесенного национальным судом приговора в отношении них, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.
По информации министерства, ЕСПЧ отклонил все основные претензии заявителей о нарушениях российскими властями различных положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отметив отдельные недостатки, характерные для всех стран Совета Европы.
"При этом после вступления в силу соответствующее постановление не повлечет за собой автоматической и безусловной отмены вынесенного национальным судом приговора в отношении Ходорковского и Лебедева", - сообщили в Минюсте.
Во вторник Страсбургский суд обнародовал решение, согласно которому в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева были нарушены положения статей европейской конвенции о справедливом судебном разбирательстве и праве на уважение личной жизни. При этом ЕСПЧ не выявил политического преследования заявителей.
Хамовнический суд Москвы в декабре 2010 года приговорил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева к 14 годам колонии по обвинению в хищении нефти и отмывании денег. По первому делу они в 2004 году получили по 8 лет лишения свободы.
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