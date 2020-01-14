Далай-лама: чем больше сострадания, тем честнее будет жизнь

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Сострадание ведет человека к честной жизни и дает уверенность в себе, рассказал Далай–лама во вторник на лекции "Актуальность древнеиндийской мысли" в Индийском институте менеджмента в Бодхгае, штат Бихар, Индия.

"Чем больше сострадания в нашем сердце, тем более честным будет наш образ жизни, а это наделит нас уверенностью в собственных силах", - сказал Далай-лама на выступлении, трансляция которого велась на официальном сайте духовного лидера буддизма.

При этом сострадание в сердце возникает "не из-за молитв, а из внутренней тренировки, тренировки ума", отметил он.

По мнению буддийского наставника, древнеиндийские традиции ахимсы и каруны (ненасилие и сострадание) – "это то, что необходимо современному миру и что нужно возродить в самой Индии". Он также отметил, что эти традиции могут служить межконфессиональному миру на планете.

"Мы смотрим с большим восхищением на древнеиндийскую традицию гармонии - концепция ахимсы влечет за собой межконфессиональное согласие. Индия – живой пример тому, что все крупные мировые религии могут жить сообща, испытывая друг к другу взаимное уважение, могут учиться друг у друга. Посмотрите на наших соседей – Афганистан, страны арабского региона. Шииты и сунниты, будучи мусульманами, борются друг с другом. Есть проблемы в отношениях между мусульманами и христианами, а в Бирме – мусульманами и буддистами. Это немыслимо. Ведь все религии несут одно послание миру – любовь, несмотря на различия в их философских воззрениях", - подытожил Далай-лама.

Буддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках - среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.

Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первая из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.