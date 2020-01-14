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Религия и мировоззрение
2020-01-14T21:06+0300
https://ria.ru/20200114/1563419806.html
Далай-лама: чем больше сострадания, тем честнее будет жизнь
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/60/1556326003_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_27d9aab29f3d6c7b06d045e5012c3ab8.jpg
РИА Новости

Далай-лама: чем больше сострадания, тем честнее будет жизнь

21:05 14.01.2020 (обновлено: 21:06 14.01.2020)
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама и координатор международного проекта "Образование человека в 3-м тысячелетии" Маргарита Кожевникова на конференции в Дхарамсале
Далай-лама и координатор международного проекта Образование человека в 3-м тысячелетии Маргарита Кожевникова на конференции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Сострадание ведет человека к честной жизни и дает уверенность в себе, рассказал Далай–лама во вторник на лекции "Актуальность древнеиндийской мысли" в Индийском институте менеджмента в Бодхгае, штат Бихар, Индия.
"Чем больше сострадания в нашем сердце, тем более честным будет наш образ жизни, а это наделит нас уверенностью в собственных силах", - сказал Далай-лама на выступлении, трансляция которого велась на официальном сайте духовного лидера буддизма.
При этом сострадание в сердце возникает "не из-за молитв, а из внутренней тренировки, тренировки ума", отметил он.
По мнению буддийского наставника, древнеиндийские традиции ахимсы и каруны (ненасилие и сострадание) – "это то, что необходимо современному миру и что нужно возродить в самой Индии". Он также отметил, что эти традиции могут служить межконфессиональному миру на планете.
"Мы смотрим с большим восхищением на древнеиндийскую традицию гармонии - концепция ахимсы влечет за собой межконфессиональное согласие. Индия – живой пример тому, что все крупные мировые религии могут жить сообща, испытывая друг к другу взаимное уважение, могут учиться друг у друга. Посмотрите на наших соседей – Афганистан, страны арабского региона. Шииты и сунниты, будучи мусульманами, борются друг с другом. Есть проблемы в отношениях между мусульманами и христианами, а в Бирме – мусульманами и буддистами. Это немыслимо. Ведь все религии несут одно послание миру – любовь, несмотря на различия в их философских воззрениях", - подытожил Далай-лама.
Буддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках - среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.
Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первая из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940-м - возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Буддисты считают Далай-ламу (в переводе - "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания.
Далай-лама проводит духовные учения для буддистов России в Дхарамсале, Индия
11 мая 2019, 19:19Религия и мировоззрение
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