В партии Порошенко назвали Зеленского трусом из-за катастрофы в Иране

"Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", — цитирует сторонника Порошенко издание LB.ua.

По словам Герасимова, Зеленский с первых часов знал о причинах катастрофы, но отказывался говорить о них, "пока не приперли к стенке руководители Канады, США и Великобритании".

Катастрофа украинского Boeing

Трагедия произошла 8 января. Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета. Погибли все, кто был на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся. Они заявили, что сбили лайнер случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его перепутали с "вражеской целью".

При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.