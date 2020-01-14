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В партии Порошенко назвали Зеленского трусом из-за катастрофы в Иране
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РИА Новости

В партии Порошенко назвали Зеленского трусом из-за катастрофы в Иране

20:25 14.01.2020 (обновлено: 22:45 14.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в безответственности, некомпетентности и трусости из-за отсутствия реакции после катастрофы Boeing 737 в Иране.
"Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", — цитирует сторонника Порошенко издание LB.ua.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
13 января, 20:07
Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
По словам Герасимова, Зеленский с первых часов знал о причинах катастрофы, но отказывался говорить о них, "пока не приперли к стенке руководители Канады, США и Великобритании".

Катастрофа украинского Boeing

Трагедия произошла 8 января. Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета. Погибли все, кто был на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся. Они заявили, что сбили лайнер случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его перепутали с "вражеской целью".
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеАртур ГерасимовЕвропейская солидарностьBoeing 737Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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