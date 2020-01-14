Послание Путина парламенту можно будет посмотреть на Эльбрусе

Путин огласит послание 15 января. Традиционно в документе указываются приоритеты в развитии страны как во внутренней, так и во внешней политике на ближайшие годы. Мероприятие начнется в Центральном выставочном зале "Манеж" в 12 часов.

"В Кабардино-Балкарии благодаря содействию властей республики экран для трансляции послания президента России Федеральному собранию установлен на склоне Эльбруса. Самая высокая точка для просмотра послания Путина расположена на станции "Гара-Баши" на высоте 3847 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.