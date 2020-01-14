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Послание Путина парламенту можно будет посмотреть на Эльбрусе
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РИА Новости

Послание Путина парламенту можно будет посмотреть на Эльбрусе

20:18 14.01.2020
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© Фото : Pixabay/ kaliberdaЭльбрус
Эльбрус
© Фото : Pixabay/ kaliberda
НАЛЬЧИК, 14 янв – РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию можно будет посмотреть на специальном экране, установленном на Эльбрусе на высоте 3847 метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба Кабардино-Балкарского регионального отделения ОНФ.
Путин огласит послание 15 января. Традиционно в документе указываются приоритеты в развитии страны как во внутренней, так и во внешней политике на ближайшие годы. Мероприятие начнется в Центральном выставочном зале "Манеж" в 12 часов.
"В Кабардино-Балкарии благодаря содействию властей республики экран для трансляции послания президента России Федеральному собранию установлен на склоне Эльбруса. Самая высокая точка для просмотра послания Путина расположена на станции "Гара-Баши" на высоте 3847 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экран на Эльбрусе шириной четыре с половиной и высотой почти три метра будет хорошо виден лыжникам, начинающим с этой точки спуск по горнолыжным трассам.
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