Медведев поздравил нового премьера Южной Кореи с назначением на пост

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев направил Чон Се Гюну телеграмму, в которой поздравил его с назначением на пост премьер-министра Южной Кореи, а также подтвердил готовность к совместной работе для развития двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина.
Медведев подчеркнул, что РФ и Южную Корею связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения.
"Подтверждаю готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях, продвижения взаимовыгодных экономических и инвестиционных проектов", - говорится в телеграмме.