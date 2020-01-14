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Медведев поздравил нового премьера Южной Кореи с назначением на пост
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РИА Новости

Медведев поздравил нового премьера Южной Кореи с назначением на пост

20:01 14.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград сотрудникам МЧС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград сотрудникам МЧС
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев направил Чон Се Гюну телеграмму, в которой поздравил его с назначением на пост премьер-министра Южной Кореи, а также подтвердил готовность к совместной работе для развития двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина.
Медведев подчеркнул, что РФ и Южную Корею связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения.
"Подтверждаю готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях, продвижения взаимовыгодных экономических и инвестиционных проектов", - говорится в телеграмме.
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Чон Се ГюнДмитрий МедведевЮжная КореяРоссияВ мире
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