Медведев поздравил нового премьера Южной Кореи с назначением на пост

Медведев подчеркнул, что РФ и Южную Корею связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения.

"Подтверждаю готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях, продвижения взаимовыгодных экономических и инвестиционных проектов", - говорится в телеграмме.