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2020-01-14T19:51+0300
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Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе
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РИА Новости

Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе

19:51 14.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако из-за ситуации в регионе отозвал свой запрос, заявил журналистам президент ВЭФ Борг Бренде.
"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован, но затем мы получили отмену. В моем понимании, мы должны смотреть на это на фоне сложной ситуации в регионе", - сказал он.
Борге при этом не стал комментировать тему о том, планировалась ли двусторонняя встреча между делегациями США и Ирана в Давосе.
Всемирный экономический форум пройдет с 21 по 24 января.
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАДавосВ мире
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