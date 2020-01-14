Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе

ЖЕНЕВА, 14 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако из-за ситуации в регионе отозвал свой запрос, заявил журналистам президент ВЭФ Борг Бренде.
"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован, но затем мы получили отмену. В моем понимании, мы должны смотреть на это на фоне сложной ситуации в регионе", - сказал он.
Всемирный экономический форум пройдет с 21 по 24 января.