В Госдуме объяснили теплую зиму американским климатическим оружием

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Аномальное потепление в России может быть вызвано американским "климатическим оружием", заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
"Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".
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Политик убежден, что необычное потепление этой зимой неслучайно.
"Первыми, мы знаем, они во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются", — считает он.
По мнению Журавлева, Вашингтон маскирует "климатическое оружие" под исследования. Резкое изменение климата депутат назвал катастрофой, к которой стремятся американцы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что весна в России в этом году будет на несколько градусов теплее климатической нормы. Январь и февраль, по его словам, также будут теплыми, а настоящая зима в этом году уже не наступит.
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