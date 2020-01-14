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В Госдуме объяснили теплую зиму американским климатическим оружием
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РИА Новости

В Госдуме объяснили теплую зиму американским климатическим оружием

19:51 14.01.2020 (обновлено: 22:26 14.01.2020)
39018
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Москвы
Прохожие на улице Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Аномальное потепление в России может быть вызвано американским "климатическим оружием", заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
"Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".
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Политик убежден, что необычное потепление этой зимой неслучайно.

"Первыми, мы знаем, они во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются", — считает он.

По мнению Журавлева, Вашингтон маскирует "климатическое оружие" под исследования. Резкое изменение климата депутат назвал катастрофой, к которой стремятся американцы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что весна в России в этом году будет на несколько градусов теплее климатической нормы. Январь и февраль, по его словам, также будут теплыми, а настоящая зима в этом году уже не наступит.
Теплая погода зимой
12 января, 07:30РИА Наука
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
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Алексей ЖуравлевРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А еще знаете, что америкосы делают? По ночам к нам сюда проникают и ломают наши дороги. Но если честно, этому депутату место в дурдоме, а не в госдуме. Как и многим там, к сожалению.
14 января, 20:11
nnemetsms
1861600031
вот же изверги мериканские, не дают россиянам как они любят, померзнуть
14 января, 20:14
sikosi nakosi
486100016
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