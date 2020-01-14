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Культура
2020-01-14T19:51+0300
https://ria.ru/20200114/1563418585.html
Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
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РИА Новости

Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

19:51 14.01.2020
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© AP Photo / Invision / Scott RothАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш
© AP Photo / Invision / Scott Roth
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Билли Айлиш запишет заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде, сообщается на официальной странице "Не время умирать" в инстаграме.
"Билли Айлиш сочинила песню со своим братом Финнеасом, и станет самым молодым в истории музыкантом, который запишет заглавную песню для ленты о Джеймсе Бонде", - говорится в комментарии на официальной странице.
Сама певица разместила у себя в инстаграме логотип 007 и написала: "Я пою заглавную песню в "Не время умирать".
Очень часто авторы и исполнители композиции к фильму о Джеймсе Бонде становятся обладателями премии "Оскар". Так, Адель получила золотую статуэтку за заставку к ленте "007: Координаты Скайфолл", а Джимми Нейпс и Сэм Смит - за саундтрек к боевику "007: Спектр".
Постер к фильму Джеймс Бонд: Нет времени умирать
8 января, 06:46Культура
Назван новый композитор фильма о Джеймсе Бонде
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