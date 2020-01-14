Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Билли Айлиш запишет заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде, сообщается на официальной странице "Не время умирать" в инстаграме.
"Билли Айлиш сочинила песню со своим братом Финнеасом, и станет самым молодым в истории музыкантом, который запишет заглавную песню для ленты о Джеймсе Бонде", - говорится в комментарии на официальной странице.
Сама певица разместила у себя в инстаграме логотип 007 и написала: "Я пою заглавную песню в "Не время умирать".
Очень часто авторы и исполнители композиции к фильму о Джеймсе Бонде становятся обладателями премии "Оскар". Так, Адель получила золотую статуэтку за заставку к ленте "007: Координаты Скайфолл", а Джимми Нейпс и Сэм Смит - за саундтрек к боевику "007: Спектр".
8 января, 06:46КультураНазван новый композитор фильма о Джеймсе Бонде