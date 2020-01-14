Маас: на конференции по Ливии рассмотрят документ по урегулированию

БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что на предстоящей 19 января в Берлине конференции по Ливии будет рассмотрен и, "если удастся, принят" документ, который был разработан в рамках берлинского процесса и который позволит гарантировать прекращение огня и начало политического процесса под эгидой ООН.
По словам Мааса, по документу есть взаимопонимание участников берлинского процесса.
"Мы хотим на этой конференции вновь со всеми его обсудить и, если нам это удастся, также его утвердить", - приводит агентство DPA слова министра.
Он не уточнил, о какой форме документа идет речь и какое у него будет содержание, но, по словам министра, с его помощью "будут созданы такие условия, что обе стороны гражданской войны в средне- и долгосрочном периоде будут не в состоянии продолжать конфликт вооруженными средствами", а вместо этого будет запущен политический процесс под эгидой ООН.
В целом министр настроен оптимистично относительно предстоящей конференции.
"Мы сейчас находимся на том этапе, когда мы считаем, что мы со всеми вовлеченными сторонами на такой конференции можем принять такое соглашение. Это условия для того, чтобы в Ливии было не военное решение, а политическое", - добавил Маас.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров по Ливии в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.