Маас: на конференции по Ливии рассмотрят документ по урегулированию

БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что на предстоящей 19 января в Берлине конференции по Ливии будет рассмотрен и, "если удастся, принят" документ, который был разработан в рамках берлинского процесса и который позволит гарантировать прекращение огня и начало политического процесса под эгидой ООН

По словам Мааса, по документу есть взаимопонимание участников берлинского процесса.

"Мы хотим на этой конференции вновь со всеми его обсудить и, если нам это удастся, также его утвердить", - приводит агентство DPA слова министра.

Он не уточнил, о какой форме документа идет речь и какое у него будет содержание, но, по словам министра, с его помощью "будут созданы такие условия, что обе стороны гражданской войны в средне- и долгосрочном периоде будут не в состоянии продолжать конфликт вооруженными средствами", а вместо этого будет запущен политический процесс под эгидой ООН.

В целом министр настроен оптимистично относительно предстоящей конференции.

"Мы сейчас находимся на том этапе, когда мы считаем, что мы со всеми вовлеченными сторонами на такой конференции можем принять такое соглашение. Это условия для того, чтобы в Ливии было не военное решение, а политическое", - добавил Маас.