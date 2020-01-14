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Дело об импичменте Трампу передадут в сенат 15 января
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РИА Новости

Дело об импичменте Трампу передадут в сенат 15 января

19:28 14.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Палата представителей передаст в среду в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
По данным газеты Politico, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на закрытой встрече сообщила, что голосование в палате относительно передачи статей импичмента Трампу в сенат может пройти в среду. Она не назвала имена обвинителей из числа депутатов палаты представителей, заявив, по данным издания, что "не готова это сделать сегодня".
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"Спикер (Нэнси Пелоси) с согласия всей фракции дала понять, что статьи импичмента... будут переданы в сенат в какой-то момент завтра", - сказал Джеффрис, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.
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Нэнси ПелосиДональд ТрампСенат СШАПалата представителей СШАСШАВ мире
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