Россия и Палестина подпишут два документа во время визита Путина

"Мы готовимся к тому, что две стороны подпишут два документа: один из них касается свободного передвижения дипломатов и студентов и документ, связанный с сотрудничеством в области статистики. Мы собираемся подписать соглашение между палестинским и российским институтами статистики", - заявил Нофаль.