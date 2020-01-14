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Россия и Палестина подпишут два документа во время визита Путина
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РИА Новости

Россия и Палестина подпишут два документа во время визита Путина

19:25 14.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия и Палестина планируют подписать два документа о сотрудничестве во время визита президента России Владимира Путина в Вифлеем в январе, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
Ранее сообщалось, что президента России ждут с визитом в Палестине 23 января. По словам Нофаля, в ходе поездки запланированы переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. После визита Путина в Вифлеем Палестина планирует пригласить делегацию из РФ.
"Мы готовимся к тому, что две стороны подпишут два документа: один из них касается свободного передвижения дипломатов и студентов и документ, связанный с сотрудничеством в области статистики. Мы собираемся подписать соглашение между палестинским и российским институтами статистики", - заявил Нофаль.
Как отметил Нофаль, ожидается, что в российской делегации будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, замглавы МИД Михаил Богданов, помощник президента Юрий Ушаков.
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