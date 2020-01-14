На юге Йемена неизвестный расстрелял людей в мечети, сообщили СМИ

"Пять человек были убиты и получили ранения 11 человек, несколько человек тяжело ранены, когда неизвестный открыли огонь по молящимся одной из мечетей в районе Люрд в провинции Абьян во время дневной молитвы", - отметили источники телеканала. Телеканал указал, что среди убитых - имам мечети и отец убийцы. Источники телеканала предположили, что преступник был психически невменяемым.