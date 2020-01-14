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На юге Йемена неизвестный расстрелял людей в мечети, сообщили СМИ
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РИА Новости

На юге Йемена неизвестный расстрелял людей в мечети, сообщили СМИ

19:23 14.01.2020
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© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Пять человек погибли и 11 пострадали во вторник в результате расстрела неизвестным молящихся в мечети Люрд в провинции Абьян на юге Йемена, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местные источники.
"Пять человек были убиты и получили ранения 11 человек, несколько человек тяжело ранены, когда неизвестный открыли огонь по молящимся одной из мечетей в районе Люрд в провинции Абьян во время дневной молитвы", - отметили источники телеканала. Телеканал указал, что среди убитых - имам мечети и отец убийцы. Источники телеканала предположили, что преступник был психически невменяемым.
После расстрела верующих он воспользовался паникой и убежал.
Во вторник в Абьяне силы сепаратистского Переходного совета Южного Йемена начали отступление с захваченных ими позиций у армии Йемена после договора под контролем саудовских военных.
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