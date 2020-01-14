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СП подготовила предложения по регулированию неналоговых платежей
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РИА Новости

СП подготовила предложения по регулированию неналоговых платежей

19:20 14.01.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Счетная палата РФ подготовила законодательные предложения по регулированию неналоговых платежей, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин.
"Мы дали ряд предложений по изменению законодательства, чтобы упорядочить, обуздать рост и величину ставок неналоговых платежей", - сказал Кудрин. Эти предложения, по его словам, аудиторы готовили совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
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Кудрин отметил, что в России сейчас действует более сотни так называемых неналоговых платежей, которые обязательны для бизнеса. Они регулируются различными подзаконными актами, а их ставки зачастую растут темпами выше инфляции.
Президент РФ три года назад поручил правительству разобраться с ситуацией и подготовить предложения для решения этой проблемы, напомнил глава Счетной палаты. "Мы решили проверить, как исполняется поручение: на сегодняшний момент предложений ноль", – заявил он.
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Минфин РФ весной 2019 года опубликовал законопроект о включении в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей, предпринимательские сообщества выступили против, опасаясь уголовного преследования за неуплату сборов, если приравнять их к налогам. Президент РФ также призвал Минфин не торопиться с данной мерой.
"Если даже в отношении этих шести или девяти платежей наведём порядок, это не отменяет больше 100 неналоговый платежей, которые живут своей жизнью, и появляются новые", - напомнил Кудрин. По ним конкретных предложений от правительства в Счетной палате так и не видели.
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Алексей КудринРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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