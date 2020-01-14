Эксперты оценили перспективы планируемой конференции по Ливии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прошедшие в понедельник в Москве межливийские переговоры с участием командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Прошедшие в понедельник в Москве межливийские переговоры с участием командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и главы Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа выявили значительные разногласия между сторонами, вместе с тем заложив основу для мирного урегулирования конфликта в этой стране. Опрошенные РИА новости эксперты считают, что от новой встречи в Берлине, которая пройдет спустя несколько дней после московской, едва ли стоит ждать прорыва, а до окончательной стабилизации обстановки в Ливии еще далеко.

Кабмин ФРГ во вторник сообщил, что конференция по урегулированию в Ливии пройдет 19 января в Берлине . В ней ожидается участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также Сарраджа и Хафтара.

По мнению директора Российского института стратегических исследований, эксперта РСМД Елены Супониной, прошедшие накануне переговоры в Москве с участием сторон ливийского конфликта и Турции стали важным шагом на пути подготовки берлинской конференции.

"Московская встреча выявила серьезные разногласия между сторонами, однако сам факт прибытия Сарраджа и Хафтара, на мой взгляд, уже означал успех. Это во многом поможет встрече в Берлине", - полагает эксперт.

Как отметила Супонина, прошедшие в Москве переговоры во многом были согласованы как с Германией, так и с другими государствами, которые тем или иным образом вовлечены в этот конфликт.

"Известно, что Сарраджа поддерживает Турция, а Хафтара – Египет и ОАЭ. И европейцы, и Россия продолжат серьезные контакты с этими региональными странами, поскольку без консенсуса с ними невозможно достичь прочного мира в Ливии. Даже если будет достигнуто перемирие, уже это будет означать закрепление успеха", - сказала востоковед.

Вместе с тем, Супонина выразила убежденность, что "до окончательной стабилизации обстановки в Ливии, по всей видимости, все еще далеко".

Схожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин. Эксперт призвал соблюдать осторожность в прогнозах относительно исхода берлинской встречи, особенно в свете того, что она пройдет спустя лишь несколько дней после московской.

"С учетом долгих обсуждений в Москве встреча через несколько дней вряд ли кардинально поменяет ситуацию на поле боя. Если он (Хафтар) не примет позитивного решения и оставит все на своих местах, то вряд ли берлинское рандеву принесет какой-то позитив через несколько дней после Москвы", - полагает Зинин.

Как сообщил ранее РИА Новости информированный ливийский источник, Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.