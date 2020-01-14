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Эксперты оценили перспективы планируемой конференции по Ливии
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РИА Новости

Эксперты оценили перспективы планируемой конференции по Ливии

19:09 14.01.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прошедшие в понедельник в Москве межливийские переговоры с участием командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и главы Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа выявили значительные разногласия между сторонами, вместе с тем заложив основу для мирного урегулирования конфликта в этой стране. Опрошенные РИА новости эксперты считают, что от новой встречи в Берлине, которая пройдет спустя несколько дней после московской, едва ли стоит ждать прорыва, а до окончательной стабилизации обстановки в Ливии еще далеко.
Кабмин ФРГ во вторник сообщил, что конференция по урегулированию в Ливии пройдет 19 января в Берлине. В ней ожидается участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также Сарраджа и Хафтара.
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По мнению директора Российского института стратегических исследований, эксперта РСМД Елены Супониной, прошедшие накануне переговоры в Москве с участием сторон ливийского конфликта и Турции стали важным шагом на пути подготовки берлинской конференции.
"Московская встреча выявила серьезные разногласия между сторонами, однако сам факт прибытия Сарраджа и Хафтара, на мой взгляд, уже означал успех. Это во многом поможет встрече в Берлине", - полагает эксперт.
Как отметила Супонина, прошедшие в Москве переговоры во многом были согласованы как с Германией, так и с другими государствами, которые тем или иным образом вовлечены в этот конфликт.
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"Известно, что Сарраджа поддерживает Турция, а Хафтара – Египет и ОАЭ. И европейцы, и Россия продолжат серьезные контакты с этими региональными странами, поскольку без консенсуса с ними невозможно достичь прочного мира в Ливии. Даже если будет достигнуто перемирие, уже это будет означать закрепление успеха", - сказала востоковед.
Вместе с тем, Супонина выразила убежденность, что "до окончательной стабилизации обстановки в Ливии, по всей видимости, все еще далеко".
Схожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин. Эксперт призвал соблюдать осторожность в прогнозах относительно исхода берлинской встречи, особенно в свете того, что она пройдет спустя лишь несколько дней после московской.
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"С учетом долгих обсуждений в Москве встреча через несколько дней вряд ли кардинально поменяет ситуацию на поле боя. Если он (Хафтар) не примет позитивного решения и оставит все на своих местах, то вряд ли берлинское рандеву принесет какой-то позитив через несколько дней после Москвы", - полагает Зинин.
Как сообщил ранее РИА Новости информированный ливийский источник, Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияСШАБерлин (город)В мире
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