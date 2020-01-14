Топилин рассказал, сколько россиян вышли на пенсию досрочно

Ранее сообщалось, что россияне предпенсионного возраста, которые не могут трудоустроиться, могут выйти на пенсию на два года раньше срока.

Министр также напомнил, что предусмотрена еще одна возможность выхода на пенсию на два года раньше, но не ранее достижения 60 и 55 лет - для тех, кто имеет большой стаж (42 и 37 лет для мужчин и женщин соответственно).