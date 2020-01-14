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Топилин рассказал, сколько россиян вышли на пенсию досрочно
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РИА Новости

Топилин рассказал, сколько россиян вышли на пенсию досрочно

19:00 14.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что с января по сентябрь 2019 года на досрочную пенсию по представлению органов службы занятости вышли 5,4 тысячи человек, правом на досрочную пенсию из-за большого стажа воспользовались 16,6 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что россияне предпенсионного возраста, которые не могут трудоустроиться, могут выйти на пенсию на два года раньше срока.
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"С января по сентябрь прошлого года по представлению органов службы занятости на досрочную пенсию – за два года до общеустановленного возраста выхода на пенсию – вышли 5,4 тысячи человек", - сказал Топилин в интервью "Российской газете".
Министр также напомнил, что предусмотрена еще одна возможность выхода на пенсию на два года раньше, но не ранее достижения 60 и 55 лет - для тех, кто имеет большой стаж (42 и 37 лет для мужчин и женщин соответственно).
"По данным Пенсионного фонда России на декабрь, таким правом воспользовались 16,6 тысячи человек", - добавил он.
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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