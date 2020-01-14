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Греция хочет участвовать в берлинском саммите по Ливии
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РИА Новости

Греция хочет участвовать в берлинском саммите по Ливии

18:58 14.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZetouniБойцы ПНС в Триполи
Бойцы ПНС в Триполи
© REUTERS / Ismail Zetouni
АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. Афины направили запрос на участие в международной конференции по Ливии в Берлине, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас на брифинге во вторник.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы участвовать - мы хотим участвовать - в любой инициативе, касающейся решения проблемы в Ливии, всегда на основе политического решения. Одним из таких процессов является берлинский процесс. Мы запросили (о возможности) принять участие – посмотрим, будем ли мы участвовать, но в то же время мы продвигаем присутствие страны на всех уровнях", - ответил Петсас на вопрос, не беспокоит ли греческое правительство то, что накануне на встрече в Москве и в воскресенье в Берлине присутствует Турция, но отсутствует Греция.
"Политическое решение в Ливии - это то, которое продвигает и ЕС, и мы. Мы не хотим военного решения. И именно поэтому мы сделаем все возможное для мира в Ливии и стабильности в нашем регионе, а также для защиты наших суверенных прав", - сказал Петсас.
По его словам, правительство разработало так много инициатив за последний период, что никто не может сказать, что Греция отстранилась от участия в урегулировании кризиса в Ливии.
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"Это либо на уровне премьер-министра и его двусторонних контактов в Греции и за рубежом, либо министерства иностранных дел и контактов, которые (глава МИД Никос) Дендиас имеет со своими коллегами на двустороннем или многостороннем уровне. Греция не только не отсутствует, но и находится в центре событий", - заявил официальный представитель правительства.
Греция добивается признания недействительными соглашений о военном сотрудничестве и разграничении морских зон между Турцией и триполитанским Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории Ливии, в конце ноября подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве. В Греции называют меморандумы незаконными и утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции. Афины добиваются от международного сообщества признания их ничтожными.
Министр иностранных дел Греции заявил накануне, что для Греции "решающим и очень важным" помимо мира в средиземноморской стране является признание несуществующими и недействительными этих двух соглашений.
"Наша деятельность в более широком контексте преследует именно эти цели", - сказал Дендиас.
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Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства нацсогласия Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА), маршал Халифа Хафтар приглашены на мероприятие.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров по Ливии в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
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