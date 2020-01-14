В Курганской области женщину заподозрили в хищении 2,5 миллиона рублей

"По данному факту следственными органами УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.