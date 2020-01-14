В Курганской области женщину заподозрили в хищении 2,5 миллиона рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв – РИА Новости. Председатель потребительского кооператива в Курганской области подозревается в хищении 2,5 миллиона рублей у членов садоводческих товариществ, женщина обещала им провести работы по газификации, сообщается во вторник на сайте УМВД России по региону.
По данным полиции, жительница Кетовского района, являясь учредителем и председателем потребительского кооператива по газификации, с 2013 по 2015 годы собрала с членов садоводческих товариществ денежные средства в счёт оплаты за проведение работ по газификации. Однако работы не были выполнены, а деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб составил около 2,5 миллиона рублей
"По данному факту следственными органами УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
Полиция поясняет, что в рамках уголовного дела уже установлены 65 потерпевших, жители города Кургана (СНТ "Виктория", "Полянка-2", "Оазис"), а также села Барашково Варгашинского района Курганской области.
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