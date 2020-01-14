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В Белоруссии задержали посылку из США с 1,2 тысячами долларов
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РИА Новости

В Белоруссии задержали посылку из США с 1,2 тысячами долларов

18:51 14.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта "Козловичи" в Брестской области
Пограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта Козловичи в Брестской области
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Сотрудники таможни в Белоруссии при досмотре посылки из США обнаружили 1,2 тысячи долларов, которые были спрятаны в упаковке с печеньем, сообщила во вторник пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) республики.
"Тысячу двести долларов, спрятанных в упаковку с печеньем, обнаружили минские таможенники при досмотре одного из международных почтовых отправлений… Посылка весом десять килограммов поступила из США в адрес 29-летней жительницы Минского района. В таможенной декларации отправитель заявил о следующем содержании посылки: одежда, продукты питания, косметика и хозяйственные товары. Только одна из упаковок с печеньем была совсем нетоварного вида и вызывала соответствующие подозрения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отметили в ГТК, при дальнейшем досмотре выяснилось, что в упаковку с печеньем были спрятаны завернутые в фольгу денежные средства, а сама пачка со сладостями была небрежно заклеена скотчем.
Между тем в ведомстве обратили внимание, что перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов, в противном случае денежные средства подлежат изъятию.
Запрещенная к пересылке в международным почтовым отправлением валюта изъята, по факту контрабанды Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело.
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