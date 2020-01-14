В США суд обязал Telegram предоставить данные по продажам криптовалюты

НЬЮ-ЙОРК, 14 янв - РИА Новости. Федеральный суд Южного округа Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram предоставить к 26 февраля данные банковских операций по продаже криптовалюты, говорится в распоряжении судьи Кевина Кастэла.

Ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг". Компания обвиняет регулятора в том, что он произвольно трактует закон. Telegram заявляет также, что не подавал никаких заявлений о регистрации кибервалюты, потому что это не требовалось по закону.

"В свете аргументов сторон… суд обязывает ответчиков представить запрошенные банковские данные", - говорится в распоряжении судьи.

В нем отмечается, что требование должно быть исполнено к 26 февраля 2020 года.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам требует, чтобы Telegram раскрыл данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.

Представители SEC в своем обращении к суду писали, что ответчики (Telegram) утверждают, что привлекли приблизительно 1,7 миллиарда долларов США от инвесторов путем продажи криптовалюты под названием Gram в период с января по март 2018 года. При этом SEC назвала эти действия Telegram "незарегистрированным предложением ценных бумаг". По словам авторов письма, ответчики отказываются раскрывать банковскую документацию, касающуюся того, как они потратили 1,7 миллиарда долларов, привлеченные от инвесторов за последние два года, а также отказываются ответить на вопросы о распределении средств инвесторов.