Топилин рассказал, в каких регионах выросла рождаемость

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в январе-ноябре 2019 года рост рождаемости произошел лишь в столице и двух северокавказских республиках.
"К сожалению, в январе-ноябре 2019 года рост рождаемости отмечается только в трех регионах - Москве, Карачаево-Черкесии и Ингушетии", - сказал он в интервью "Российской газете".
По словам министра, самый заметный прирост произошел в столице - на 4,3 тысячи детей, или на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, самое большое снижение рождаемости выявлено в Московской области - почти на 10 тысяч за 11 месяцев 2019 года, или на 13%.
Министр отметил, что по итогам 2019 года суммарный коэффициент рождаемости будет примерно 1,5. Он также выразил надежду на то, что дополнительные меры, принимаемые правительством и президентом, дадут положительный эффект.
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"Мы постоянно общаемся с учеными, анализируем ситуацию. И ученые говорят, что возврат к суммарному коэффициенту 1,7 - это реальность. Мы должны к нему стремиться, корректировать меры, концентрировать финансовые ресурсы, решая эту задачу", - добавил министр.
Топилин напомнил, что в 2019 году пособие на первого ребенка получали порядка 540 тысяч семей, а в этом году ожидается, что их будет около миллиона.
"На второго ребенка получателей было около ста тысяч - пособие платится из средств материнского капитала, и многие хотели бы сохранить его целым, чтобы потом потратить на что-то иное, нежели текущие расходы", - добавил он.
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