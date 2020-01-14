Топилин рассказал, в каких регионах выросла рождаемость

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в январе-ноябре 2019 года рост рождаемости произошел лишь в столице и двух северокавказских республиках.

"К сожалению, в январе-ноябре 2019 года рост рождаемости отмечается только в трех регионах - Москве, Карачаево-Черкесии и Ингушетии", - сказал он в интервью "Российской газете".

По словам министра, самый заметный прирост произошел в столице - на 4,3 тысячи детей, или на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, самое большое снижение рождаемости выявлено в Московской области - почти на 10 тысяч за 11 месяцев 2019 года, или на 13%.

Министр отметил, что по итогам 2019 года суммарный коэффициент рождаемости будет примерно 1,5. Он также выразил надежду на то, что дополнительные меры, принимаемые правительством и президентом, дадут положительный эффект.

"Мы постоянно общаемся с учеными, анализируем ситуацию. И ученые говорят, что возврат к суммарному коэффициенту 1,7 - это реальность. Мы должны к нему стремиться, корректировать меры, концентрировать финансовые ресурсы, решая эту задачу", - добавил министр.

Топилин напомнил, что в 2019 году пособие на первого ребенка получали порядка 540 тысяч семей, а в этом году ожидается, что их будет около миллиона.