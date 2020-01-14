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В ГД рассказали об идее миграционной амнистии для украинцев
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РИА Новости

В ГД рассказали об идее миграционной амнистии для украинцев

18:37 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛеонид Калашников
Леонид Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу проведения миграционной амнистии для граждан Украины и сообщил, что глава государства на это предложение отреагировал положительно.
"Двадцать четвертого декабря была встреча руководства Думы с президентом Российской Федерации. Мне не удалось там выступить…, но после этого я подошел к президенту и по двум вопросам попросил у него свою оценку и от имени нашего комитета выразил ее, в том числе по вопросу, связанному с миграционной амнистией для украинцев. И изложил ему довольно подробно в присутствии (спикера Госдумы Вячеслава) Володина. И он со мной согласился", - заявил Калашников на заседании комитета Госдумы по делам СНГ во вторник.
Как рассказал депутат РИА Новости, президент на предложение провести миграционную амнистию отреагировал положительно - "отнесся очень благожелательно".
"Но для того, чтобы это все дальше превратить в документы, я направил письмо (главе администрации президента РФ Антону) Вайно, чтобы они инициировали и президент это дальше документировал", - сказал Калашников.
"(Президент Украины Владимир) Зеленский же не попросит за украинцев, как просит (лидер Таджикистана Эмомали) Рахмон, или (экс-президент Киргизии Алмазбек) Атамбаев, или нынешний президент Киргизии, (молдавский лидер Игорь) Додон. Для Молдовы только три раза (амнистию) делали", - заявил депутат, добавив, что речь идет о сотнях тысяч украинцев.
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