В ГД рассказали об идее миграционной амнистии для украинцев

"Двадцать четвертого декабря была встреча руководства Думы с президентом Российской Федерации. Мне не удалось там выступить…, но после этого я подошел к президенту и по двум вопросам попросил у него свою оценку и от имени нашего комитета выразил ее, в том числе по вопросу, связанному с миграционной амнистией для украинцев. И изложил ему довольно подробно в присутствии (спикера Госдумы Вячеслава) Володина. И он со мной согласился", - заявил Калашников на заседании комитета Госдумы по делам СНГ во вторник.