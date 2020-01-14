Минфин предложил поэтапно внедрить институт частных приставов

"Предлагается выработать предложения по уточнению действующих нормативных правовых актов в целях поэтапного внедрения института частных приставов, предполагающего разграничение работы по осуществлению исполнительного производства между частным и государственным секторами, определив на первом этапе в сфере ведения частных приставов требования в пользу юридических лиц, в сфере ведения ФССП России – требования в пользу государственных органов и физических лиц", - говорится в обзоре, который опубликован на сайте министерства

Существенный объем работы ФССП приходится на производства, должниками по которым выступают юрлица, отмечает Минфин. То есть это в целом тот сектор, который напрямую не затрагивает интересы государства и конкретных граждан (споры юрлиц) и который может быть передан частным судебным исполнителям, говорится в документе.

По итогам 2018 года было окончено и прекращено 52,6 миллиона производств, сумма по которым составила 4,4 триллиона рублей, в том числе в пользу госорганов и государственных внебюджетных фондов – 0,8 триллиона рублей, в пользу юрлиц – 3,1 триллиона рублей, в пользу физлиц – 0,4 триллиона рублей, следует из документа.

В настоящее время в РФ уже имеется опыт интеграции элементов частного исполнения в государственную систему классического принудительного исполнения: работает институт частного сыска и коллекторские организации. "Вместе с тем вышеуказанные элементы частного исполнения ввиду недостаточного их развития не позволяют в полной мере обеспечить как повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при сохранении текущего уровня финансирования, так и экономию бюджетных средств на ее функционирование при сохранении аналогичных показателей результативности", - говорится в документе.