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2020-01-14T18:31+0300
https://ria.ru/20200114/1563416308.html
Минфин предложил поэтапно внедрить институт частных приставов
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РИА Новости

Минфин предложил поэтапно внедрить институт частных приставов

18:31 14.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России
Здание министерства финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минфин России предлагает рассмотреть возможность поэтапного внедрения института частных приставов и распространить его на первом этапе на производства, должниками по которым выступают юридические лица. Такие предложения содержатся в обзоре бюджетных расходов Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Предлагается выработать предложения по уточнению действующих нормативных правовых актов в целях поэтапного внедрения института частных приставов, предполагающего разграничение работы по осуществлению исполнительного производства между частным и государственным секторами, определив на первом этапе в сфере ведения частных приставов требования в пользу юридических лиц, в сфере ведения ФССП России – требования в пользу государственных органов и физических лиц", - говорится в обзоре, который опубликован на сайте министерства.
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Существенный объем работы ФССП приходится на производства, должниками по которым выступают юрлица, отмечает Минфин. То есть это в целом тот сектор, который напрямую не затрагивает интересы государства и конкретных граждан (споры юрлиц) и который может быть передан частным судебным исполнителям, говорится в документе.
По итогам 2018 года было окончено и прекращено 52,6 миллиона производств, сумма по которым составила 4,4 триллиона рублей, в том числе в пользу госорганов и государственных внебюджетных фондов – 0,8 триллиона рублей, в пользу юрлиц – 3,1 триллиона рублей, в пользу физлиц – 0,4 триллиона рублей, следует из документа.
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В настоящее время в РФ уже имеется опыт интеграции элементов частного исполнения в государственную систему классического принудительного исполнения: работает институт частного сыска и коллекторские организации. "Вместе с тем вышеуказанные элементы частного исполнения ввиду недостаточного их развития не позволяют в полной мере обеспечить как повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при сохранении текущего уровня финансирования, так и экономию бюджетных средств на ее функционирование при сохранении аналогичных показателей результативности", - говорится в документе.
Система принудительного исполнения РФ представляет собой классический пример государственной системы принудительного исполнения, для которого характерны наличие единственного государственного органа (ФССП). Кроме того, важной особенностью сложившейся в РФ системы является ее функционирование только за счет федерального бюджета. По международной практике принято выделять три вида систем исполнительного производства: госсистему (или публично-правовую), систему частных судебных исполнителей (или частно-правовую) и смешанную систему.
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Федеральная служба судебных приставов РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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