Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T18:26+0300
https://ria.ru/20200114/1563416094.html
Топилин призвал не пугать россиян роботами и массовой безработицей
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/74/1562437438_0:230:2964:1897_1036x0_80_0_0_1b7de784025fe094910ebf1d7c3f18c5.jpg
РИА Новости

Топилин призвал не пугать россиян роботами и массовой безработицей

18:26 14.01.2020
206
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин призвал не пугать россиян роботами и массовой безработицей, отметив, что рынок труда не трансформируется быстро.

"В 2020 году точно нет. Рынок труда в принципе резко, быстро не трансформируется. Поэтому не нужно никого пугать роботами и массовой безработицей", - сказал Топилин в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос о том, ожидает ли безработицу из-за роботизации.

Министр также отметил, что с появлением новых цифровых платформ количество рабочих мест в стране выросло. Также рабочие места создаются за счет индустрии ухода за пожилыми людьми.
"С новыми технологиями появляются новые отрасли экономики, новые ниши, меняется структура рабочих мест, но они не исчезают. Наша задача - реагировать на развивающиеся формы занятости, законодательство должно развиваться", - отметил он.
Сварщик
4 января, 19:38
Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека
Отвечая на вопрос о жалобах работодателей на нехватку квалифицированных кадров, министр обратил внимание на то, что каждый работодатель - самостоятельный субъект рынка, "и в идеале все свои проблемы он решает сам, в том числе кадровую".
Топилин добавил, что если высококвалифицированным работникам будет предложена высокая конкурентоспособная зарплата, дефицита таких специалистов не будет.
Он также отметил, что "провалов" на рынке труда в связи с демографической ямой не ожидается. Сейчас на рынок труда будет выходить меньше молодежи, чем пять лет назад, и пенсионная реформа произошла именно в этом время не случайно. "Таким образом, создаются минимальные риски как для молодежной безработицы, так и безработицы среди предпенсионеров. Так что никаких "провалов" не ожидается", - пояснил министр.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
16 ноября 2019, 12:30
Волин заявил, что робот не сможет заменить хорошего журналиста
530109
Обсудить 0
Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание министерства финансов России
Минфин предложил поэтапно внедрить институт частных приставов
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Топилин рассказал, в каких регионах выросла рождаемость
Сборка ксенобота из клеток кожи (зеленые) и сердечной мышцы (красные) лягушки в компьютере (слева) и in vivo (справа)
Ученые создали первых живых роботов
Владимир Жириновский
"Тяжело жить!": Жириновский объяснил слова о "холопах" в центре Москвы
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Топилин рассказал, сколько россиян вышли на пенсию досрочно
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
МВД сообщило о росте числа получивших российское гражданство украинцев
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Леонид Калашников
В ГД рассказали об идее миграционной амнистии для украинцев
РЖД
В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах
Флаг Соединенных Штатов Америки
МИД рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США
Полицейский
В Курганской области женщину заподозрили в хищении 2,5 миллиона рублей
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Аэропорт Хартума временно закрыли после стрельбы силовиков
Андрей Кончаловский
Кончаловский прокомментировал предложение сократить гимн России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
Лента новостейМолния