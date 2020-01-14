МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Глава Минтруда Максим Топилин призвал не пугать россиян роботами и массовой безработицей, отметив, что рынок труда не трансформируется быстро.

"В 2020 году точно нет. Рынок труда в принципе резко, быстро не трансформируется. Поэтому не нужно никого пугать роботами и массовой безработицей", - сказал Топилин в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос о том, ожидает ли безработицу из-за роботизации.

Министр также отметил, что с появлением новых цифровых платформ количество рабочих мест в стране выросло. Также рабочие места создаются за счет индустрии ухода за пожилыми людьми.

"С новыми технологиями появляются новые отрасли экономики, новые ниши, меняется структура рабочих мест, но они не исчезают. Наша задача - реагировать на развивающиеся формы занятости, законодательство должно развиваться", - отметил он.

Отвечая на вопрос о жалобах работодателей на нехватку квалифицированных кадров, министр обратил внимание на то, что каждый работодатель - самостоятельный субъект рынка, "и в идеале все свои проблемы он решает сам, в том числе кадровую".

Топилин добавил, что если высококвалифицированным работникам будет предложена высокая конкурентоспособная зарплата, дефицита таких специалистов не будет.