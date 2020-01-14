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Глава ПНС Ливии встретился с послом США в Турции
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РИА Новости

Глава ПНС Ливии встретился с послом США в Турции

18:22 14.01.2020
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© Фото : Виталий ЗайцевФайез Саррадж
Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Файез Саррадж . Архивное фото
АНКАРА, 14 янв — РИА Новости. Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж провел в Стамбуле переговоры с послом США в Турции Дэвидом Саттерфилдом, сообщило американское посольство в Анкаре во вторник, его цитирует телеканал NTV.
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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"Наш посол Дэвид Саттерфилд встретился в Стамбуле с главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем", - сообщила американская дипмиссия.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Мухаммед СиялаОбострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияТурцияСтамбулООНСШАВ мире
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