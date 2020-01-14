Глава ПНС Ливии встретился с послом США в Турции

АНКАРА, 14 янв — РИА Новости. Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж провел в Стамбуле переговоры с послом США в Турции Дэвидом Саттерфилдом, сообщило американское посольство в Анкаре во вторник, его цитирует телеканал NTV.
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
"Наш посол Дэвид Саттерфилд встретился в Стамбуле с главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем", - сообщила американская дипмиссия.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.