Рада ожидает от Ирана официальных извинений за сбитый Boeing

КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Парламент Украины призвал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения трагедий, подобных авиакатастрофе украинского Boeing в Иране , соответствующее заявление Верховной рады поддержали 268 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 " Международных авиалиний Украины " потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

"Верховная рада Украины призывает Международную организацию гражданской авиации принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", - говорится в тексте заявления.

Рада Украины ожидает официальных извинений от Ирана за сбитый украинский самолет и гибель экипажа и пассажиров, а также призывает его признать свою полную ответственность.

Депутаты украинского парламента также настаивают на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями.