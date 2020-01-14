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В Гане более 30 человек погибли в ДТП
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РИА Новости

В Гане более 30 человек погибли в ДТП

18:04 14.01.2020 (обновлено: 18:43 14.01.2020)
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CC0 / Pixabay/lapping / Мемориальный парк Кваме Нкрумы в Аккре, Гана
 Мемориальный парк Кваме Нкрумы в Аккре, Гана
CC0 / Pixabay/lapping /
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 30 человек погибли и почти 60 получили ранения в результате аварии с участием двух автобусов на юге Ганы, передает местное информационное агентство Ghana News Agency.
Инцидент произошел утром во вторник рядом с населенным пунктом Домпоасе (Центральная область) приблизительно в 200 километрах от столицы страны Аккры.
В результате лобового столкновения автобусов 29 человек, в том числе оба водителя, погибли на месте, еще пять скончались в больнице.
Ранения разной степени тяжести получили 59 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
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