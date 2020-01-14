В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские политики не согласились со словами президента . Российские политики не согласились со словами президента Эстонии Керсти Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Россию

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung она заявила, что после распада СССР эстонцы рассчитывали, что Россия станет свободным и демократическим государством, но, по мнению Таллина, "все сложилось не так".

"Не нравится конкурентам"

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов отметил , что Россия питала в отношении Эстонии аналогичные надежды.

"Мы тоже надеялись на создание в Эстонии демократического государства, где соблюдаются права всех людей, независимо от национальностей; где можно получать образование на родном языке; где не героизируют нацистов; <…> где президент не является русофобом и откуда массово не бегут собственные граждане. Увы..." — написал он в фейсбуке

Парламентарий Антон Морозов, в свою очередь, предположил, что эстонские политики формируют позицию под воздействием США.

"Это, конечно, не нравится многим нашим геополитическим конкурентам, которые настраивают представителей европейских государств против нашей страны", — сказал он РИА Новости.

Морозов подчеркнул, что Москва сдержанно относится к подобного рода заявлениям. По его мнению, политики, выступающие с антироссийской риторикой, зачастую не знают, что действительно происходит в России.

"В американском стойле"

Сенатор Франц Клинцевич также заявил, что позиция Таллина формируется извне.

"Есть абсолютная цензура и доминирование хозяина, который говорит: "Этих поставить в стойла". Пусть стоят, она, Эстония, уже давно стоит в американском стойле", — цитирует его " 360 ".

Кроме того, сенатор предложил оценить ситуацию в самой Эстонии.

"Зато у них сложилось очень хорошо: людей нет, бюджета нет, экономика развалена. <…> Бесплатный сыр у европейцев только в мышеловке", — заключил Клинцевич.

В комментарии РБК парламентарий также назвал Эстонию страной-спойлером, которая в ближайшее время потеряет суверенитет.

"Смешно. Россия стала ведущей мировой державой, Путин занимает первую строчку среди ведущих мировых лидеров, такую оценку дает сам коллективный Запад, правда, скрипя зубами", — заявил он.

Аналогичного мнения придерживается сенатор Василий Иконников. Он напомнил, что Россия, в отличие от некоторых прибалтийских государств, проводит независимый внешнеполитический курс.

"У них не сбылись надежды на то, что Россия будет сателлитом группы ведущих западных держав, кем, по сути дела, сегодня является Эстония", — сказал он РБК