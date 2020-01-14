Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
"Память о холокосте и борьба с антисемитизмом, в том числе и с прославлением антисемитов и убийц евреев, не являются "внутренней проблемой" любой страны. Напротив, это первостепенный долг и обязанность каждого израильского дипломата, представляющего общее моральное обязательство Государства Израиль и его многочисленных друзей по всему миру", - говорится в заявлении израильского МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Заявление было сделано по следам публикаций в украинской прессе и заявления посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко, который на встрече в МИД Израиля назвал контрпродуктивными действия израильского посла в Киеве, осудившего героизацию украинских националистов.
Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя совместный документ послов Польши и Израиля, заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев.
* Организация, запрещенная в России