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Кудрин рассказал о выявленном незаконном вывозе леса из России
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РИА Новости

Кудрин рассказал о выявленном незаконном вывозе леса из России

17:46 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила незаконный экспорт на десятки миллионов тонн круглого леса из России через пропускные пункты в Бурятии и Читинской области, все материалы уже переданы в правоохранительные органы, которые ведут проверку, рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
"Мы провели анализ вывоза сырого леса-кругляка через наши пропускные пункты в Бурятии и Читинской области. По тем документам, которые попали в наши руки, а проводили проверку опытные специалисты, которые раньше работали, в том числе и в таможенных органах, которые знали, как работает вся система, включая электронное декларирование, мы выявили незадекларированными целые составы, которые вышли за пределы России с сырым кругляком", - сказал Кудрин журналистам.
"Вывезено ресурсов на десятки миллионов тонн", - уточнил он.
Аудиторы, по его словам, завершили эту работу осенью прошлого года, и в течение последних двух месяцев продолжают работать с правоохранительными органами. "Надеюсь, большая часть тех данных, которые мы представили, подтвердятся", - заявил Кудрин.
"Мы получили разъяснения таможенных органов: они считают, что мы не все видели, извинились, что не вовремя вносили изменения в эти базы. Мы считаем это отговорками. Мы продолжаем уже с правоохранительными органами работу по этому вопросу", - сказал глава Счетной палаты.
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Алексей КудринСчетная палата РФРоссияЭкономика
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