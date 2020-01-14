Кудрин рассказал о выявленном незаконном вывозе леса из России

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила незаконный экспорт на десятки миллионов тонн круглого леса из России через пропускные пункты в Счетная палата РФ выявила незаконный экспорт на десятки миллионов тонн круглого леса из России через пропускные пункты в Бурятии Читинской области , все материалы уже переданы в правоохранительные органы, которые ведут проверку, рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин

"Мы провели анализ вывоза сырого леса-кругляка через наши пропускные пункты в Бурятии и Читинской области. По тем документам, которые попали в наши руки, а проводили проверку опытные специалисты, которые раньше работали, в том числе и в таможенных органах, которые знали, как работает вся система, включая электронное декларирование, мы выявили незадекларированными целые составы, которые вышли за пределы России с сырым кругляком", - сказал Кудрин журналистам.

"Вывезено ресурсов на десятки миллионов тонн", - уточнил он.

Аудиторы, по его словам, завершили эту работу осенью прошлого года, и в течение последних двух месяцев продолжают работать с правоохранительными органами. "Надеюсь, большая часть тех данных, которые мы представили, подтвердятся", - заявил Кудрин.