Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T17:37+0300
https://ria.ru/20200114/1563412155.html
Российская делегация получила аккредитацию на форум в Давосе
https://cdn25.img.ria.ru/images/151324/21/1513242115_0:79:2048:1231_1036x0_80_0_0_8ef471b797d0f45148ff06ea650d3c9b.jpg
РИА Новости

Российская делегация получила аккредитацию на форум в Давосе

17:35 14.01.2020 (обновлено: 17:37 14.01.2020)
253
© Фото : World Economic ForumЛоготип Всемирного экономического форума в Давосе
Логотип Всемирного экономического форума в Давосе
© Фото : World Economic Forum
Логотип Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Все российские участники получили аккредитацию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, проблем, как в прошлом году, не было, заявил в интервью РИА Новости президент Всемирного экономического форума в Давосе Борг Бренде.
"К счастью, нет. У нас нет проблем с этим. Мы очень довольны представительством российской делегации. Это министр энергетики (Александр) Новак и министр экономического развития (Максим) Орешкин, а также большая бизнес-делегация с ключевыми российскими партнерами", - сказал он.
В конце 2018 года в СМИ появилась информация о том, что организаторы ВЭФ-2019 отказали в участии в форуме Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину, которые ранее были внесены в санкционный список США. В середине ноября 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия может отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме, если его организаторы не пересмотрят решение не приглашать на него некоторых российских бизнесменов. В ВЭФ ситуацию с российскими бизнесменами комментировать отказывались. Однако в декабре форум выпустил официальное заявление, в котором приветствовал участие всех российских представителей в Давосе.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
18 декабря 2019, 01:09
СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
300005
Обсудить 1
Максим ОрешкинДмитрий МедведевВиктор ВексельбергАлександр НовакАндрей Костин (банкир)Олег ДерипаскаРоссияСШАДавосЭкономика
Рекомендуем
Флаг Соединенных Штатов Америки
МИД рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров поздравил нового главу МИД Австрии с назначением
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Кудрин рассказал о выявленном незаконном вывозе леса из России
Театральная площадь в Мюнхене
В Германии начался суд по делу о краже у россиянки 4,62 миллионов евро
Андрей Кончаловский
Кончаловский прокомментировал предложение сократить гимн России
Всемирный экономический форум в Давосе
ВЭФ в Давосе может провести спецсессию по урегулированию в Ливии
Тегеран, Иран
Глава МИД Австрии назвал условие сохранения СВПД
Алексей Цыденов
Глава Бурятии пообещал 100 тысяч за видеозапись резонансного ДТП
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
Немецкое СМИ рассказало о "секрете успеха" России во внешней политике
Пациент в палате психиатрического учреждения
Солгавший о пропаже детей в Ростове-на-Дону отец оказался психбольным
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
СП подготовила предложения по регулированию неналоговых платежей
Президент РФ Владимир Путин
Россия и Палестина подпишут два документа во время визита Путина
Добыча нефти
Корпорация МСП поддержала инновационный стартап для нефтяной отрасли
Логотип мессенджера Telegram
В США суд обязал Telegram предоставить данные по продажам криптовалюты
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Госдума не будет проводить заседание в день послания президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
Лента новостейМолния