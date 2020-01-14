Российская делегация получила аккредитацию на форум в Давосе

ЖЕНЕВА, 14 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Все российские участники получили аккредитацию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, проблем, как в прошлом году, не было, заявил в интервью РИА Новости президент Всемирного экономического форума в Давосе Борг Бренде.
"К счастью, нет. У нас нет проблем с этим. Мы очень довольны представительством российской делегации. Это министр энергетики (Александр) Новак и министр экономического развития (Максим) Орешкин, а также большая бизнес-делегация с ключевыми российскими партнерами", - сказал он.
В конце 2018 года в СМИ появилась информация о том, что организаторы ВЭФ-2019 отказали в участии в форуме Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину, которые ранее были внесены в санкционный список США. В середине ноября 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия может отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме, если его организаторы не пересмотрят решение не приглашать на него некоторых российских бизнесменов. В ВЭФ ситуацию с российскими бизнесменами комментировать отказывались. Однако в декабре форум выпустил официальное заявление, в котором приветствовал участие всех российских представителей в Давосе.
18 декабря 2019, 01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе