Российская делегация получила аккредитацию на форум в Давосе

ЖЕНЕВА, 14 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Все российские участники получили аккредитацию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, проблем, как в прошлом году, не было, заявил в интервью РИА Новости президент Всемирного экономического форума в Давосе Борг Бренде.

"К счастью, нет. У нас нет проблем с этим. Мы очень довольны представительством российской делегации. Это министр энергетики (Александр) Новак и министр экономического развития (Максим) Орешкин, а также большая бизнес-делегация с ключевыми российскими партнерами", - сказал он.