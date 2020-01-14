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Во "ВКонтакте" произошел масштабный сбой
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РИА Новости

Во "ВКонтакте" произошел масштабный сбой

17:25 14.01.2020 (обновлено: 18:30 14.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В социальной сети "ВКонтакте" произошел массовый сбой, сообщил портал Downdetector.
Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервису. Сайт и приложение стали грузиться с задержкой, а отдельные пользователи отображаются как удаленные.
Сбои начались около 16:40 мск. По данным Downdetector, 72 процента пользователей жалуются на проблемы с загрузкой, а 23 процента — на доставку сообщений.
О возникших неполадках сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других российских городов.
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ВКонтактеРоссияТехнологииОбщество
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