Во "ВКонтакте" произошел масштабный сбой

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В социальной сети "ВКонтакте" произошел массовый сбой, сообщил портал Downdetector.
Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервису. Сайт и приложение стали грузиться с задержкой, а отдельные пользователи отображаются как удаленные.
Сбои начались около 16:40 мск. По данным Downdetector, 72 процента пользователей жалуются на проблемы с загрузкой, а 23 процента — на доставку сообщений.
О возникших неполадках сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других российских городов.