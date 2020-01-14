Глава Бурятии пообещал 100 тысяч за видеозапись резонансного ДТП

"По согласованию со Следственным комитетом республики дал поручение предусмотреть оплату 100 тысяч рублей всем, кто представит запись с видеорегистратора на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей Touareg или Prado, причастных к данному ДТП. Прошу водителей, проезжавших в это время по данному участку дороги, откликнуться", - написал губернатор на своей странице в Facebook.