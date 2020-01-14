Глава Бурятии пообещал 100 тысяч за видеозапись резонансного ДТП

КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал выплатить 100 тысяч рублей тому, кто предоставит запись с видеорегистратора с моментом резонансного ДТП, где погибла девушка.
"По согласованию со Следственным комитетом республики дал поручение предусмотреть оплату 100 тысяч рублей всем, кто представит запись с видеорегистратора на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей Touareg или Prado, причастных к данному ДТП. Прошу водителей, проезжавших в это время по данному участку дороги, откликнуться", - написал губернатор на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. Девушка скончалась. По данным следствия, ДТП произошло в воскресенье вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. По данным СК, предприниматель управлял автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado.
Ряд региональных СМИ написал, что автомобиль, на котором Пилосян сбил девушку, якобы принадлежит секретарю бурятского регионального отделения партии "Единая Россия", вице-спикеру хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. Следователи проверяют бурятского политика на причастность к аварии. Депутат законодательного собрания Бурятии Дмитрий Дружинин попросил коллег-парламентариев оценить поведение вице-спикера после резонансного ДТ.