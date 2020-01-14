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Глава Минэкономики Украины рассказал о плане по созданию рабочих мест
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РИА Новости

Глава Минэкономики Украины рассказал о плане по созданию рабочих мест

17:11 14.01.2020
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CC BY 4.0 / Тимофій Милованов / Власність Секретаріату Кабінету Міністрів УкраїниМинистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
CC BY 4.0 / Тимофій Милованов / Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України
КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов уверен в выполнении плана по созданию одного миллиона новых рабочих мест к 2024 году.
Украинский парламент ранее утвердил программу деятельности нового правительства до 2025 года, она предусматривает создание 1 миллион рабочих мест.
"У нас план - один миллион новых рабочих мест. Мы обещали до 2024 года, и мы его выполним", - сказал Милованов на пресс-конференции во вторник, трансляцию вели украинские телеканалы.
Также он сообщил, что министерство ставит перед собой задачу к 2024 году сократить срок поиска рабочего места до двух месяцев и снизить уровень безработицы к среднеевропейскому уровню - 5%.
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