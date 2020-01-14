Глава Минэкономики Украины рассказал о плане по созданию рабочих мест

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов уверен в выполнении плана по созданию одного миллиона новых рабочих мест к 2024 году.

Украинский парламент ранее утвердил программу деятельности нового правительства до 2025 года, она предусматривает создание 1 миллион рабочих мест.

"У нас план - один миллион новых рабочих мест. Мы обещали до 2024 года, и мы его выполним", - сказал Милованов на пресс-конференции во вторник, трансляцию вели украинские телеканалы.