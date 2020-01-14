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2020-01-14T17:59+0300
https://ria.ru/20200114/1563410265.html
Немецкое СМИ рассказало о "секрете успеха" России во внешней политике
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РИА Новости

Немецкое СМИ рассказало о "секрете успеха" России во внешней политике

17:05 14.01.2020 (обновлено: 17:59 14.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Немецкое издание Deutschlandfunk считает, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке.
Как отмечается в статье, Москва стала центром ближневосточной кризисной дипломатии.
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"Президент России Владимир Путин съездил в Дамаск и Стамбул, поддерживает хорошие отношения с Ираном, принял канцлера Германии, переговорил по телефону с Римом и Парижем, а в Москве глава правительства Ливии и его главный противник приняли участие в переговорах о заключении перемирия", — перечисляет автор достижения российского руководства.
Как отмечает издание, причина подобного успеха кроется в том, что Россия заполняет вакуум власти в регионе и это позволяет без больших затрат добиваться укрепления собственного влияния. Москва исходит "из холодного расчета" и не занимается "политической магией", говорится в статье.
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Автор также подчеркивает, что именно Россия создает на Ближнем Востоке условия, из которых исходят уже другие государства, в частности Германия. Подобные действия приносят свои плоды, и успешная фаза российской внешней политики продлится еще долго, заключает он.
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Война в СирииБлижний ВостокВладимир ПутинЛивияСирияРоссияИранВ миреПолитика
Популярные комментарии
Еще 10 лет такого "успеха" и России хана!
14 января, 17:06
kumalisska
204216143
Как не понимал весь Запад Россию веками, так и продолжает не понимать. Тогда, когда Россия действует согласно принципу, высказанному Святым князем Александром Невским - "Не в силе Бог, а в правде", сильнее России нет никого в мире.
14 января, 17:32
Владимир Белогорский
9020002
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