Немецкое СМИ рассказало о "секрете успеха" России во внешней политике

Как отмечает издание, причина подобного успеха кроется в том, что Россия заполняет вакуум власти в регионе и это позволяет без больших затрат добиваться укрепления собственного влияния. Москва исходит "из холодного расчета" и не занимается "политической магией", говорится в статье.