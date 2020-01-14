Немецкое СМИ рассказало о "секрете успеха" России во внешней политике

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Немецкое издание Deutschlandfunk считает, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке.
Как отмечается в статье, Москва стала центром ближневосточной кризисной дипломатии.
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"Президент России Владимир Путин съездил в Дамаск и Стамбул, поддерживает хорошие отношения с Ираном, принял канцлера Германии, переговорил по телефону с Римом и Парижем, а в Москве глава правительства Ливии и его главный противник приняли участие в переговорах о заключении перемирия", — перечисляет автор достижения российского руководства.
Как отмечает издание, причина подобного успеха кроется в том, что Россия заполняет вакуум власти в регионе и это позволяет без больших затрат добиваться укрепления собственного влияния. Москва исходит "из холодного расчета" и не занимается "политической магией", говорится в статье.
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