В Иркутской области возбудили дело из-за незаконной продажи леса

ИРКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Министерством лесного комплекса Приангарья в январе 2019 года была незаконно реализована по аукциону древесина, ущерб составил более девяти миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Иркутской области.
Ранее сообщалось, что министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь" Иркутской области. По данным следствия, в результате незаконной рубки на площади около 120 гектар лесному фонду был причинен ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей.
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В настоящее время по результатам прокурорской проверки заведено еще одно уголовное дело, связанное с незаконной продажей лесных насаждений на аукционе. По данным прокуратуры, по распоряжению министра лесного комплекса региона в январе 2019 года был проведен аукцион на право вырубки лесных насаждений в Заларинском лесничестве. В результате выездного осмотра, проведенного с привлечением специалистов Рослесхоза, выяснилось, что вырубленные деревья были средневозрастными, а в соответствии с Лесным кодексом РФ для заготовки древесины допускаются рубки лишь спелых и перестойных лесных насаждений.
"Министерством лесного комплекса области незаконно продана по аукциону, а предпринимателем вырублена древесина, не являющаяся спелой и перестойной. В результате указанных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.