В Иркутской области возбудили дело из-за незаконной продажи леса

Ранее сообщалось, что министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь" Иркутской области. По данным следствия, в результате незаконной рубки на площади около 120 гектар лесному фонду был причинен ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей.