Госнефтекомпания Азербайджана готова поставлять Белоруссии нефть

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой ранее во вторник заявил, что ожидает скорых договоренностей по импорту в республику нефти, альтернативной российской, сейчас рассматривается возможность поставок из ряда стран, в том числе из Азербайджана.

"Переговоры на этот счет велись, в принципе мы готовы, можем поставить, как и раньше. У нас есть, как вы знаете, нефть Аzeri-light. Но ничего конкретного пока на этот счет нет", - сказал Ахмедов.