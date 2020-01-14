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Госнефтекомпания Азербайджана готова поставлять Белоруссии нефть
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РИА Новости

Госнефтекомпания Азербайджана готова поставлять Белоруссии нефть

17:04 14.01.2020 (обновлено: 18:11 14.01.2020)
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© Фото : страница компании SOCAR в FacebookГосударственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
© Фото : страница компании SOCAR в Facebook
БАКУ, 14 янв – РИА Новости. Азербайджан готов поставлять нефть Белоруссии, переговоры на данный счет были, но пока конкретного решения нет, сообщил РИА Новости официальный представить Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой ранее во вторник заявил, что ожидает скорых договоренностей по импорту в республику нефти, альтернативной российской, сейчас рассматривается возможность поставок из ряда стран, в том числе из Азербайджана.
"Переговоры на этот счет велись, в принципе мы готовы, можем поставить, как и раньше. У нас есть, как вы знаете, нефть Аzeri-light. Но ничего конкретного пока на этот счет нет", - сказал Ахмедов.
В настоящее время Белоруссия покупает только российскую нефть. Президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок нефти. Так, 24 декабря он заявил, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Вчера, 17:03Союзное государство
В Минске не связывают налог на транзит нефти с переговорами с Россией
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Нефтепровод "Дружба"БелоруссияАзербайджанВ мире
Популярные комментарии
Обсуждать начнут и сразу "батьку узнают"))
14 января, 17:09
llevone2017
260002
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