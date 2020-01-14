Госнефтекомпания Азербайджана готова поставлять Белоруссии нефть

БАКУ, 14 янв – РИА Новости. Азербайджан готов поставлять нефть Белоруссии, переговоры на данный счет были, но пока конкретного решения нет, сообщил РИА Новости официальный представить Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой ранее во вторник заявил, что ожидает скорых договоренностей по импорту в республику нефти, альтернативной российской, сейчас рассматривается возможность поставок из ряда стран, в том числе из Азербайджана.
"Переговоры на этот счет велись, в принципе мы готовы, можем поставить, как и раньше. У нас есть, как вы знаете, нефть Аzeri-light. Но ничего конкретного пока на этот счет нет", - сказал Ахмедов.
В настоящее время Белоруссия покупает только российскую нефть. Президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок нефти. Так, 24 декабря он заявил, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".