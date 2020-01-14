Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T17:12+0300
https://ria.ru/20200114/1563410131.html
В Ирландии намерены провести внеочередные парламентские выборы
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40336/19/403361921_0:197:3078:1928_1036x0_80_0_0_fd5257d34dd1f92cd16c5553c95a4692.jpg
РИА Новости

В Ирландии намерены провести внеочередные парламентские выборы

17:04 14.01.2020 (обновлено: 17:12 14.01.2020)
727
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДублин
Дублин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Дублин. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 янв – РИА Новости. Правительство Ирландии определило дату проведения внеочередных парламентских выборов в стране, назначив ее на 8 февраля, следует из сообщения ирландского телеканала RTÉ.
Соответствующее решение, принятое кабинетом министров, предстоит согласовать с президентом страны Майком Хиггинсом. В ближайшее время премьер-министр Ирландии Лео Варадкар намерен это сделать.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
17 октября 2019, 16:37
Премьер Ирландии поддержал сделку по Brexit
Ранее выборы планировалось провести летом 2020 года, однако в связи с изменением в расстановке сил между ирландскими партиями, а также достижением одобрения сделки по Brexit в Великобритании и восстановления деятельности местной администрации в Северной Ирландии, выборы решили провести досрочно.
"Мы добились хорошего прогресса с тех пор, как я стал Taoiseach (премьер-министром - ред.). Но я знаю, что этого недостаточно, и мы хотим сделать гораздо больше. У @FineGael (либерально-консервативная партия Фине Гэл) есть команда, опыт и планы построить будущее, которого мы все можем ожидать", - написал Варадкар в своем Twitter.
На предстоящих выборах борьба развернется между двумя основными политическими партиями Ирландии - правящей "Фине гэл" и оппозиционной "Фианна фойл".
Участники акции против Brexit возле здания парламента в Лондоне
9 сентября 2019, 15:08
В Лондоне рассказали о разногласиях между Британией и Ирландией по Brexit
300001
Обсудить 0
Лео ВарадкарСеверная ИрландияВеликобританияИрландияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Лавров встретился с премьер-министром Шри-Ланки
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро пообещал "выбить зубы" империалистам
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Сотни протестующих выдвинулись к госдаче президента Абхазии
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Президент Абхазии ушел в отставку
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции в отношении семи граждан Венесуэлы
Кандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания
Лидер оппозиции Абхазии приехал на встречу с президентом
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Заседание Кнессета
СМИ: две правые израильские партии пойдут на выборы единым списком
Рабочие на насосной станции в Белоруссии
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Автомобили полиции Германии
В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"
Порт Циндао, Китай
СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
Госнефтекомпания Азербайджана готова поставлять Белоруссии нефть
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
03:27Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
Лента новостейМолния