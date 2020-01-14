В Ирландии намерены провести внеочередные парламентские выборы

Соответствующее решение, принятое кабинетом министров, предстоит согласовать с президентом страны Майком Хиггинсом. В ближайшее время премьер-министр Ирландии Лео Варадкар намерен это сделать.
17 октября 2019, 16:37Премьер Ирландии поддержал сделку по Brexit
Ранее выборы планировалось провести летом 2020 года, однако в связи с изменением в расстановке сил между ирландскими партиями, а также достижением одобрения сделки по Brexit в Великобритании и восстановления деятельности местной администрации в Северной Ирландии, выборы решили провести досрочно.
"Мы добились хорошего прогресса с тех пор, как я стал Taoiseach (премьер-министром - ред.). Но я знаю, что этого недостаточно, и мы хотим сделать гораздо больше. У @FineGael (либерально-консервативная партия Фине Гэл) есть команда, опыт и планы построить будущее, которого мы все можем ожидать", - написал Варадкар в своем Twitter.
На предстоящих выборах борьба развернется между двумя основными политическими партиями Ирландии - правящей "Фине гэл" и оппозиционной "Фианна фойл".
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