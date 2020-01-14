В Ирландии намерены провести внеочередные парламентские выборы

Соответствующее решение, принятое кабинетом министров, предстоит согласовать с президентом страны Майком Хиггинсом. В ближайшее время премьер-министр Ирландии Лео Варадкар намерен это сделать.

Ранее выборы планировалось провести летом 2020 года, однако в связи с изменением в расстановке сил между ирландскими партиями, а также достижением одобрения сделки по Brexit в Великобритании и восстановления деятельности местной администрации в Северной Ирландии, выборы решили провести досрочно.