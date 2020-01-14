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Союзное государство
2020-01-14T17:03+0300
https://ria.ru/20200114/1563409980.html
В Минске не связывают налог на транзит нефти с переговорами с Россией
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РИА Новости

В Минске не связывают налог на транзит нефти с переговорами с Россией

17:03 14.01.2020
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© AFP 2019 / Viktor DrachevМозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
© AFP 2019 / Viktor Drachev
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Введение в Белоруссии экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов, а также увеличение ставки налога на прибыль для операторов трубопроводов не связано с переговорами Минска и Москвы в нефтяной сфере, решение принесет дополнительный доход в бюджет республики в размере почти 100 миллионов долларов (в эквиваленте) в год, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь министерства финансов республики Ирина Комар.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому республика ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Согласно документу, организации, осуществляющие транзит нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам в Белоруссии, будут ежеквартально уплачивать экологический налог на транзит в размере 0,35 белорусского рубля (около 0,17 доллара или 10 российских рублей) за перемещение 1 тонны на 100 километров.
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
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Источник: налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России
Кроме того, в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий аварий на нефтепроводах для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%. Указ вступил в силу с 1 января 2020 года. В понедельник источник пояснил РИА Новости, что документ касается белорусских компаний, "российской стороны это вообще не касается никаким образом".
"Данное решение никак не связано с переговорным процессом по нефти с Российской Федерацией. Данная мера прорабатывалась и обсуждалась еще в прошлом году", - отметила пресс-секретарь белорусского минфина. Министерство выступило разработчиком документа.
Она отметила, что решение принято "в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары". "По нашим оценкам, около 210 миллионов белорусских рублей составит среднегодовое поступление дополнительных средств в бюджет страны. В том числе, около 120 миллионов белорусских рублей от увеличения ставки налога на прибыль (с 18% до 50% - ред.) и около 90 миллионов белорусских рублей – от экологического налога", - уточнила Комар.
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
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Она подтвердила, что указ распространяется на организации, зарегистрированные в Белоруссии и осуществляющие деятельность по транзиту нефти и нефтепродуктов по территории страны. Таким образом, документ распространяется на белорусское ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и предприятие "Запад-Транснефтепродукт" (входит в систему российского "Транснефтепродукта").
Источник РИА Новости 3 января сообщал, что поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с 1 января прекратились из-за отсутствия согласованных ценовых условий и подписанных контрактов. Затем, 4 января белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил об оформлении документов с компанией из РФ на прокачку первой партии нефти, закупаемой без премии в 10 долларов за тонну. В этот же день прокачка нефти из РФ на белорусские НПЗ возобновилась. Представитель "Транснефти" сообщал агентству, что компания получала заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий НПЗ. Источник в трейдерских кругах уточнил РИА Новости, что нефтяные компании группы "Сафмар" поставят в Белоруссию до конца января еще около 600 тысяч тонн нефти.
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Союзное государствоБелнефтехимМинистерство финансов БелоруссииАлександр ЛукашенкоТранснефтьБелоруссияЭкономика
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