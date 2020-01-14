В Минске не связывают налог на транзит нефти с переговорами с Россией

МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Введение в Введение в Белоруссии экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов, а также увеличение ставки налога на прибыль для операторов трубопроводов не связано с переговорами Минска и Москвы в нефтяной сфере, решение принесет дополнительный доход в бюджет республики в размере почти 100 миллионов долларов (в эквиваленте) в год, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь министерства финансов республики Ирина Комар.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому республика ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Согласно документу, организации, осуществляющие транзит нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам в Белоруссии, будут ежеквартально уплачивать экологический налог на транзит в размере 0,35 белорусского рубля (около 0,17 доллара или 10 российских рублей) за перемещение 1 тонны на 100 километров.

Кроме того, в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий аварий на нефтепроводах для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%. Указ вступил в силу с 1 января 2020 года. В понедельник источник пояснил РИА Новости, что документ касается белорусских компаний, "российской стороны это вообще не касается никаким образом".

"Данное решение никак не связано с переговорным процессом по нефти с Российской Федерацией. Данная мера прорабатывалась и обсуждалась еще в прошлом году", - отметила пресс-секретарь белорусского минфина. Министерство выступило разработчиком документа.

Она отметила, что решение принято "в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары". "По нашим оценкам, около 210 миллионов белорусских рублей составит среднегодовое поступление дополнительных средств в бюджет страны. В том числе, около 120 миллионов белорусских рублей от увеличения ставки налога на прибыль (с 18% до 50% - ред.) и около 90 миллионов белорусских рублей – от экологического налога", - уточнила Комар.

Она подтвердила, что указ распространяется на организации, зарегистрированные в Белоруссии и осуществляющие деятельность по транзиту нефти и нефтепродуктов по территории страны. Таким образом, документ распространяется на белорусское ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и предприятие "Запад-Транснефтепродукт" (входит в систему российского "Транснефтепродукта").