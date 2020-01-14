Презентация книги политолога Александра Рара "2054: Код Путина"

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29 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги немецкого политолога-международника, члена Валдайского клуба Александра РАРА "2054: Код Путина", которая еще до своего выхода в России успела стать бестселлером в Германии.