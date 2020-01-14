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Додон намерен объявить Плахотнюка в международный розыск
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РИА Новости

Додон намерен объявить Плахотнюка в международный розыск

16:57 14.01.2020 (обновлено: 18:44 14.01.2020)
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
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КИШИНЕВ, 14 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что республика будет настаивать на объявлении Интерполом в международный розыск экс-главы Демократической партии Владимира Плахотнюка.
В декабре 2019 года молдавские правоохранители направили компетентным органам Румынии и Великобритании запрос об установлении местонахождения олигарха Плахотнюка, у которого также, по мнению молдавских властей, есть документы на имя Владислава Новака. Позднее США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список. В то же время власти Румынии и Великобритании уведомили правоохранительные органы Молдавии, что поиски Плахотнюка пока не увенчались успехом.
"Мы будем настаивать, чтоб Плахотнюк был объявлен в международный розыск. Для нас является приоритетом привезти Плахотнюка в страну в наручниках", - заявил Додон журналистам.
По его словам, МВД направило запрос Интерполу, чтобы объявить Плахотнюка в международный розыск, однако соответствующее решение пока не принято.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
13 января, 19:50
США включили молдавского олигарха Плахотнюка в санкционный список
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро.
Плахотнюк покинул страну в начале июня 2019 года, 24 июня он заявил, что покидает пост главы Демпартии, в 30 июля отказался от мандата депутата.
Президент Молдавии Игорь Додон
9 января, 12:24
В правительстве Молдавии могут произойти перестановки, сообщил Додон
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Владимир ПлахотнюкИгорь ДодонИнтерполМолдавияВ мире
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