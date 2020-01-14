Додон намерен объявить Плахотнюка в международный розыск

В декабре 2019 года молдавские правоохранители направили компетентным органам Румынии и Великобритании запрос об установлении местонахождения олигарха Плахотнюка, у которого также, по мнению молдавских властей, есть документы на имя Владислава Новака. Позднее США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список. В то же время власти Румынии и Великобритании уведомили правоохранительные органы Молдавии, что поиски Плахотнюка пока не увенчались успехом.

"Мы будем настаивать, чтоб Плахотнюк был объявлен в международный розыск. Для нас является приоритетом привезти Плахотнюка в страну в наручниках", - заявил Додон журналистам.

По его словам, МВД направило запрос Интерполу, чтобы объявить Плахотнюка в международный розыск, однако соответствующее решение пока не принято.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро.