В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Жители Жители Парижа снова вышли на акцию протеста против предложенной правительством страны пенсионной реформы после решения властей об отказе от самого критикуемого положения законопроекта.

Как передает корреспондент РИА Новости, днем во вторник в столице Франции началось очередное шествие противников реформы. В этот раз маршрут демонстрации пролегает по левому берегу Сены: от станции метро Эколь Милитер (VII округ) до станции Рю-дю-Бак (VII округ). Протяженность пути составит примерно 3,5 километра.

По оценке корреспондента РИА Новости, участие в шествии принимают более тысячи человек: от студентов до людей более старшего возраста. Среди протестующих - медики, учителя, сотрудники отелей, почтальоны и представители других профессий.

Атмосфера на акции спокойная, нарушителей порядка, которыми на многих акциях выступают представители радикальных движений, в толпе не видно. Тем не менее, на некоторых участках пути пешей процессии дежурят усиленные наряды полиции и спецназ.

Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.